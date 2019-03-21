Выручка "Мегафона" в IV квартале 2018 года выросла до 88,41 млрд рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в четвертом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,5% и составила 88,41 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении оператора.

Чистая прибыль оператора за отчетный период с учетом новых стандартов МСФО снизилась на 62,7%, до 1,13 млрд рублей. В компании объясняют резкое сокращение чистой прибыли снижением OIBDA, увеличением роста расходов на рекламу и платы за радиочастотный спектр, а также возросшими расходами на персонал. Рентабельность чистой прибыли за отчетный период снизилась на 2,3% пункта, до 1,3%.

С учетом влияния новых стандартов МСФО, которые компания применяет с 1 января 2018 года, показатель OIBDA "Мегафона" в октябре-декабре снизился на 4,5% и составил 27,56 млрд рублей, при этом рентабельность OIBDA уменьшилась на 2,9% пункта, до 31,2%. Без учета новых стандартов показатель OIBDA снизился на 5,8%, до 27,2 млрд рублей, а его рентабельность - на 3,3% пункта, до 30,8%. Таким образом, положительный эффект от применения нового международного стандарта учета составил 370 млн рублей.

Капитальные затраты "Мегафона" в октябре-декабре 2018 года выросли на 72,9%, до 38,26 млрд рублей, что в компании объясняют в том числе продолжающимся развертыванием сетей, повышением качества услуг и устойчивости сетей, капитальными вложениями в оборудование, необходимое для соблюдения "пакета Яровой".

Мобильный ARPU (средняя выручка на абонента) в четвертом квартале 2018 года увеличился на 10,2% и достиг 271 рубля. Объем трафика на абонента в месяц увеличился на 36,6%, до 10 460 Мб. В компании это связывают с увеличением доли смартфонов, которая составляет 70,3% в абонентской сети "Мегафона".

Структура выручки "Мегафона"

Выручка компании от услуг мобильной связи в четвертом квартале 2018 года увеличилась на 5,1% и достигла 71,1 млрд рублей. Такая динамика связана в том числе с продолжающимся ростом выручки от мобильной передачи данных на 14,3%, которая составила 26,9 млрд рублей.

Выручка от фиксированной связи снизилась на 9,2%, составив 8,3 млрд рублей, что во многом обусловлено признанием выручки от долгосрочного контракта с клиентом государственного сектора в 2017 году.

Выручка "Мегафона" от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале увеличилась на 14,3% и составила 9,1 млрд рублей. Основная доля выручки компании в телеком-сегменте (98,5%) пришлась на выручку в России.

Основные показатели "Мегафона" за 2018 год

Консолидированная выручка компании выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 4,3% и составила 335,6 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 2,7%, до 21,1 млрд рублей, причем ее рентабельность при этом снизилась на 0,1% пункта, до 6,3%.

По итогам 2018 года показатель OIBDA "Мегафона" с учетом эффекта от применения нового международного стандарта вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,8%, до 124 млрд рублей, при этом рентабельность OIBDA снизилась на 0,9% пункта, до 37%. Без учета влияния новых стандартов OIBDA за 2018 год выросла на 0,2%, до 122,1 млрд рублей, рентабельность снизилась на 1,5% пункта, до 36,4%.

Капитальные затраты "Мегафона" в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличились на 45,5% и достигли 81,46 млрд рублей, что оператор объясняет теми же причинами, которые повлияли на финансовые результаты компании в четвертом квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян отметил, что в 2019 году капитальные инвестиции компании будут меньше, чем в 2018 году.

По итогам 2018 года мобильный ARPU увеличился на 9,7%, до 260 рублей. Объем трафика на одного абонента вырос на 41,9%, до 9 256 Мб. Число смартфонов, поддерживающих 4G, в сетях "Мегафона" увеличилось на 32%, до 28,2 млн.