ВС Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы "Газпрома" на списание долгов с населения

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Верховный суд Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов с населения республики, передает корреспондент ТАСС.

"Заседание суда отложено до 28 марта", - сказал судья.

Ранее в четверг ВС Чечни возобновил рассмотрение апелляции по требованию прокуратуры, которую изначально начал рассматривать 7 марта.

Ранее сообщалось, что Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни в декабре 2018 года постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.