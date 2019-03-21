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Ситуация вокруг списания долгов за газ в Чечне
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ВС Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы "Газпрома" на списание долгов с населения

Верховный суд республики возобновил рассмотрение апелляции по требованию прокуратуры, которую изначально начал рассматривать 7 марта

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Верховный суд Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов с населения республики, передает корреспондент ТАСС.

"Заседание суда отложено до 28 марта", - сказал судья.

Ранее в четверг ВС Чечни возобновил рассмотрение апелляции по требованию прокуратуры, которую изначально начал рассматривать 7 марта.

Ранее сообщалось, что Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни в декабре 2018 года постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.

Теги
РоссияЧечняСитуация вокруг списания долгов за газ в Чечне
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