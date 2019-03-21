Второй морозильный траулер для рыбаков Арктики заложили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Закладка морозильного траулера-процессора проекта 170701 "Капитан Геллер" для группы "Норебо" состоялась на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

"На судостроительном заводе "Северная верфь" началось строительство второго морозильного траулера-процессора проекта 170701 для группы "Норебо". Первый траулер "Капитан Соколов" был заложен на верфи 23 ноября 2018 года. Заказчик обоих судов - акционерное общество "Рыбпроминвест" (входит в "Норебо")", - говорится в сообщении.

Имя "Капитан Геллер" присвоено судну в честь Станислава Иосифовича Геллера (1936-2006), около 30 лет проработавшего на судах рыбопромыслового флота Мурманской области и прошедшего трудовой путь от матроса до капитана судна. Предполагается, что этот траулер должен быть передан заказчику в начале 2021 года. Он будет использоваться для лова трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Суда проекта 170701 имеют длину более 80 м, ширину 16 м и могут развивать скорость в 15 узлов. Они предназначены для безотходной глубокой переработки рыбы в открытом море. На установленной на борту рыбной фабрике можно изготавливать охлажденное рыбное филе, фарш, икру, печень, рыбную муку.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Северной верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для группы "Норебо" и четыре ярусолова-процессора, уточнили в пресс-службе.