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Межрегиональный союз кредитных кооперативов потерял статус саморегулируемой организации

Банк России объяснил это решение тем, что союз пренебрегал обязанностями по контролю за своими членами

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России 21 марта принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), в отношении Межрегионального союза кредитных кооперативов (МСКК). Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Причиной такого решения стало пренебрежение саморегулируемой организацией обязанностями по контролю за своими членами: МСКК не выявил многочисленные грубые нарушения и недобросовестные практики целого ряда КПК", - отмечает Банк России.

Сообщается, что департамент микрофинансового рынка Банка России зафиксировал в работе МСКК факты неоднократного нарушения требований Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", нормативных актов Банка России и внутренних стандартов МСКК.

"Банк России считает чрезвычайно важной контрольную функцию саморегулируемых организаций на финансовом рынке. Мы постепенно переходим к системе пропорционального надзора, и успешность ее внедрения будет зависеть от того, насколько качественно СРО выполняют свои обязанности по предотвращению рисков для потребителей услуг финансовых организаций", - приводятся в сообщении слова зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

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