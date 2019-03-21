Псковские предприятия ЖКХ получат более 440 млн рублей субсидий в 2019 году

ПСКОВ, 21 марта. /ТАСС/. Более 440 млн рублей будет выделено в 2019 году муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Псковской области на компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги, сообщается в четверг на сайте правительства области.

В 2018 году 49 муниципальных предприятий ЖКХ получили субсидии на компенсацию межтарифной разницы в размере порядка 528 млн рублей.

"Более 440 млн рублей запланировано в бюджете Псковской области на 2019 год на субсидии муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала 2019 года более 190 млн рублей распределено между 47 предприятиями ЖКХ. Наиболее сложная ситуация по задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы сложилась на предприятиях ЖКХ Великолукского, Куньинского и Струго-Красненского районов. Сейчас комитет по строительству и ЖКХ совместно с "Псковэнергоагент" разрабатывает меры по погашению задолженностей.