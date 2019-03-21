Минфин рассматривает возможность централизации госзакупок услуг связи

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассматривает возможность централизации закупок услуг связи для федеральных органов исполнительной власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

Ранее кабинет министров поручил Минфину и Минэкономразвития России подготовить и представить в правительство РФ предложения о проведении эксперимента централизации закупок типовых товаров, работ и услуг в интересах отдельных органов исполнительной власти в срок до 30 мая 2019 года. "По поручению необходимо представить предложения по централизации. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности централизации закупок услуг связи", - сообщили в пресс-службе Минфина, добавив, что федеральный орган, ответственный за централизацию, будет определен президентом и правительством РФ.

Как указали в министерстве, сейчас решение о централизации закупок принято в отношении закупок программного обеспечения (ответственное ведомство - Минкомсвязь), программного обеспечения в рамках бухгалтерского учета (Федеральное Казначейство), а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, переехавших в правительственный комплекс (Минэкономразвития).

Ранее правительство РФ признало целесообразным сформировать в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" имущественный кластер для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций. Принято решение о проведении редевелопмента объектов, в которых ранее размещались переезжающие в правительственный комплекс министерства, в том числе с учетом концепции развития центральной части Москвы. Модель создания правительственного комплекса поручено проработать Министерству экономического развития и Минфину до 15 апреля.