Аксенов пригласил президентов Абхазии и Южной Осетии на Ялтинский экономический форум

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президентов Абхазии и Южной Осетии Рауля Хаджимбу и Анатолия Бибилова посетить V Ялтинский международный экономический форум, приглашение представителям этих республик передал зампредседателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на международной конференции "Крым в современной геополитике - пять лет Крымской весне".

"Позвольте мне со своей стороны тоже выполнить одно почетное поручение. Глава республики Крым Сергей Аксенов просил передать президенту Республики Абхазия Раулю Джумковичу Хаджимбе приглашение на Ялтинский международный экономический форум", - сказал Мурадов, передавая приглашение первому вице-премьеру Абхазии Дауру Аршбе.

Аналогичное приглашение для президента Южной Осетии Мурадов передал послу Южной Осетии в России Знауру Гассиеву.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 17-21 апреля. На него приглашены более 3 тыс. участников из 100 стран.