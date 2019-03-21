Многофункциональный центр по оказанию госуслуг принес в бюджет КБР 100 млн рублей

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Кабардино-Балкарии принес в бюджет 100 млн рублей за год, сообщил в четверг министр экономического развития республики Борис Рахаев.

"Я думаю, что каждый из нас сталкивался с вопросом получения государственных услуг, и все мы убедились в том, что получение государственных услуг через МФЦ и быстрее, и дешевле, и эстетичнее. Мы уже ощущаем деятельность МФЦ не только с точки зрения быстроты получения государственных и муниципальных услуг, мы ощущаем заметное участие в доходах республиканского бюджета. 2018 год МФЦ КБР завершил с хорошим показателем: собрано 100 млн рублей, из которых 50 поступили в федеральный бюджет, 50 - в республиканский", - сказал Рахаев на годовом заседании коллегии министерства.

Он уточнил, что в КБР действует МФЦ с головным офисом в Нальчике, с 12 отделениями и 115 удаленными рабочими местами (в основном в сельских поселениях), работает бизнес-офис и два центра оказания услуг для бизнеса.

"Здесь предоставляется 350 госуслуг. За 2018 год сотрудниками МФЦ было оказано 674 тыс. услуг, и показатель этот ежегодно нарастает. В целом, говоря о деятельности МФЦ, хочу сказать, что только через бизнес-окна МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства было оказано 18 тыс. 987 услуг", - уточнил Рахаев.