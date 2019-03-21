Голикова заявила, что финансирование Росмолодежи выросло до 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Финансирование Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) увеличено с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на итоговой коллегии Росмолодежи.

"Финансовые и организационные возможности Росмолодежи сильно возросли. В финансовой части с 379 млн в 2018 году до 2,7 млрд в 2019 году", - сказала Голикова.

Она отметила, что необходимо усиливать информирование о проектах Росмолодежи, поскольку агентство является одним из крупнейших операторов грантов.

"На небольшом коллективе этого ведомства лежит большая ответственность и возможность инициировать проекты, их развитие в разных сферах нашей жизни", - добавила Голикова.