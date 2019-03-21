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Правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что речь не идет об ограничении объемов экспорта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ по итогам совещания 21 марта приняло решение ввести лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов для регулирования объемов поставок топлива на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.

"Принято решение двигаться в этом направлении, подготовить соответствующий закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта", - сказал он.

Козак подчеркнул, что механизм "не ограничивает объемы экспорта". Лицензирование будет предусматривать обязательства по поставкам на внутренний рынок, однако объемы поставок по каждой компании еще предстоит обсудить.

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Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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