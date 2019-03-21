Резервный фонд правительства пополнится 102,8 млрд руб. неиспользованных остатков бюджета

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минфину пополнить резервный фонд правительства на 102,8 млрд рублей за счет не использованных в 2018 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года, говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Из них 86,5 млрд рублей - не использованные в 2018 году остатки средств федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование программы создания в регионах новых мест в общеобразовательных организациях и дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018-2020 годы.

А также 13,49 млрд рублей - не использованные в прошлом году остатки средств бюджета, предусмотренные на предоставление из федерального бюджета бюджетам регионов субвенций.