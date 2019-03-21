Калужские оборонные предприятия вдвое увеличат объем гражданской продукции к 2025 году

ТАСС, 21 марта. Предприятия оборонно- промышленного комплекса Калужской области к 2025 году намерены вдвое увеличить объем выпуска продукции гражданского назначения и довести этот показатель до 30%, сообщил журналистам глава региона Анатолий Артамонов.

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"15% производства предприятий оборонно-технического назначения - это уже гражданская продукция. А к 2025 году мы поставили задачу удвоить этот процент, достичь 30%", - сказал он.

Артамонов уточнил, что сейчас продукция оборонных предприятий составляет 6,56% от общего объема промпроизводства региона. За 2018 год произведено товаров на сумму 55 млрд рублей.

Всего в состав калужского оборонно-промышленного комплекса входят более 20 предприятий. Самыми крупными считаются "Калужский турбинный завод" и "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина (входит в состав Ростеха).