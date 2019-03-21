Инвестиции в АПК Ставрополья с 2013 года превысили 48 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты агропромышленного комплекса (АПК) Ставропольского края составил более 48 млрд рублей с 2013 года, сообщил министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников на краевой аграрной конференции.

"Продолжается рост инвестиционной активности. <…> За последние пять лет в край привлечено свыше 48 млрд рублей инвестиций", - сказал он.

Из материалов, представленных министерством на конференции, следует, что до 2024 года объем прогнозируемых инвестиций составит не мене 47,1 млрд рублей. Планируется реализация 3 проектов мелиорации на сумму 3,4 млрд рублей, 7 проектов в растениеводстве на сумму 17,3 млрд рублей, 6 инициатив в животноводстве на сумму 6,9 млрд рублей и 7 проектов по переработке и логистике на сумму 19,5 млрд рублей.

По прогнозам властей, в 2019 году реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе края позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест. По данным правительства, в отрасли сельского хозяйства работают более 200 тыс. человек, а удельный вес отрасли в общем объеме валового регионального продукта составляет 17%.