Производство ж/д техники и автомобилей в Калужской области в 2018 году выросло на 30%

ТАСС, 21 марта. Производство автомобилей, автокомпонентов, а также железнодорожной техники по итогам 2018 года выросло более чем на 30% к уровню 2017 года. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Индекс промышленного производства в регионе вырос на 4,5% [к уровню 2017 года]. По этому показателю мы превзошли общероссийский уровень. В отдельных отраслях промышленности отмечается еще более существенный рост. Так, производство автомобилей и компонентов увеличилось на 34%, железнодорожной техники на 31%", - сказал он, добавив, что также более чем на 20% вырос объем производства электрооборудования и строительных материалов.

Артамонов отметил, что валовой региональный продукт вырос по сравнению с прошлым годом на 3% и составил 435 млрд рублей. Почти половина этого объема формируется в промышленности и сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные предприятия Калужской области в 2018 году отгрузили продукции на 41,3 млрд рублей, что на 9,9% больше, чем годом ранее.

Наращивание племенного поголовья с высокими продуктивными свойствами позволило увеличить годовое производство молока до 346 тыс. тонн. Темп роста объема производства молока на сельхозпредприятиях региона составил 18%. На поддержку предприятий агропромышленного комплекса в 2018 году было направлено 3,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.