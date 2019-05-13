Как не бояться инвестировать, или 5 заблуждений о фондовом рынке (18+)

Распространено убеждение: чтобы начать инвестировать, необходимо много денег, которыми можно рисковать.

На самом деле

Сумма может быть любой. Перед тем как начать инвестировать, нужно определить, каких целей вы хотите достичь, какие задачи решить и за какой срок. В зависимости от этого - выбрать стратегию, которой вы будете следовать. Деньги, предназначенные для инвестирования, не должны быть "последними". Их задача - работать на вас до достижения запланированной цели. В качестве брокера или инвестиционной компании следует выбирать надежных представителей рынка.

Инвестиции, безусловно, сопряжены с риском. При этом существуют консервативные инструменты, которые по уровню риска сравнимы с банковскими депозитами. В настоящее время по большинству инструментов, подходящих начинающим инвесторам, требования к минимальной сумме отсутствуют. Начать можно с символической тысячи рублей. Для этого достаточно через интернет открыть брокерский и/или индивидуальный инвестиционный счет, например, в "ВТБ-Онлайн". Процедура занимает несколько минут, счет сразу же регистрируется на Московской бирже. Если вы клиент банка ВТБ, можно без комиссии пополнить счет на сумму, с которой вы готовы начать инвестиции. По операциям с рядом паевых инвестиционных фондов, торгуемых на бирже, ВТБ вовсе отменил брокерские комиссии за операции.

Следующий шаг - установить на свой смартфон через App Store и Google Play мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции". И вот вам уже доступно на выбор более 3500 разных инвестиционных инструментов, среди которых акции, облигации, валюты, паевые инвестиционные фонды, фьючерсы и другие. Чтобы выбрать из разнообразия инструментов, в вашем распоряжении будут профессиональные аналитические материалы, изложенные понятным языком, готовые инвестиционные идеи и актуальная новостная лента. В приложении можно совершать сделки на фондовом, срочном, валютном и даже внебиржевом рынках, по каждой своей операции и всему портфелю вы видите финансовый результат. Вы также можете отслеживать котировки и настраивать уведомления в случае изменения стоимости бумаги. Вся эта функциональность вам доступна вне зависимости от суммы инвестирования, составляет ли она 1000 или 100 000 рублей.