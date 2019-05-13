Как не бояться инвестировать, или 5 заблуждений о фондовом рынке (18+)

В конце января 2019 года, по данным Московской биржи, на российском фондовом рынке был зарегистрирован двухмиллионный частный инвестор. Всего за минувший год на биржевой рынок пришло свыше 700 тыс. россиян - это почти в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Высокая динамика перестает казаться столь впечатляющей, если учесть, что это всего около 1,4% от населения страны. Для сравнения, в США доля инвесторов-физлиц на фондовом рынке, по оценкам экспертов, составляет порядка 50%, в Японии - около 40%, в Китае этот показатель ниже - примерно 10%, но и он заметно опережает российский.
Макроэкономические показатели в последние годы, такие как невысокая инфляция, близкий к ней средний уровень банковских ставок по депозитам, а также ряд налоговых льгот и изменения законодательства в финансовой сфере, создают предпосылки для роста интереса физических лиц к инвестированию. К тому же современные технологии позволяют инвестировать не выходя из дома, а роль торгового терминала теперь легко берет на себя привычный смартфон. Почему же мы так мало используем современные возможности для приумножения своих сбережений, в то время как для активных граждан инвестиции давно стали нормой жизни?
Заблуждение №1: Нужна солидная сумма накоплений
Распространено убеждение: чтобы начать инвестировать, необходимо много денег, которыми можно рисковать.
На самом деле
Сумма может быть любой. Перед тем как начать инвестировать, нужно определить, каких целей вы хотите достичь, какие задачи решить и за какой срок. В зависимости от этого - выбрать стратегию, которой вы будете следовать. Деньги, предназначенные для инвестирования, не должны быть "последними". Их задача - работать на вас до достижения запланированной цели. В качестве брокера или инвестиционной компании следует выбирать надежных представителей рынка.
Инвестиции, безусловно, сопряжены с риском. При этом существуют консервативные инструменты, которые по уровню риска сравнимы с банковскими депозитами. В настоящее время по большинству инструментов, подходящих начинающим инвесторам, требования к минимальной сумме отсутствуют. Начать можно с символической тысячи рублей. Для этого достаточно через интернет открыть брокерский и/или индивидуальный инвестиционный счет, например, в "ВТБ-Онлайн". Процедура занимает несколько минут, счет сразу же регистрируется на Московской бирже. Если вы клиент банка ВТБ, можно без комиссии пополнить счет на сумму, с которой вы готовы начать инвестиции. По операциям с рядом паевых инвестиционных фондов, торгуемых на бирже, ВТБ вовсе отменил брокерские комиссии за операции.
Следующий шаг - установить на свой смартфон через App Store и Google Play мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции". И вот вам уже доступно на выбор более 3500 разных инвестиционных инструментов, среди которых акции, облигации, валюты, паевые инвестиционные фонды, фьючерсы и другие. Чтобы выбрать из разнообразия инструментов, в вашем распоряжении будут профессиональные аналитические материалы, изложенные понятным языком, готовые инвестиционные идеи и актуальная новостная лента. В приложении можно совершать сделки на фондовом, срочном, валютном и даже внебиржевом рынках, по каждой своей операции и всему портфелю вы видите финансовый результат. Вы также можете отслеживать котировки и настраивать уведомления в случае изменения стоимости бумаги. Вся эта функциональность вам доступна вне зависимости от суммы инвестирования, составляет ли она 1000 или 100 000 рублей.
Заблуждение №2: Требуется специальное финансовое или экономическое образование
Множество узкопрофильных терминов из сферы фондовых рынков, динамично меняющиеся цифры биржевых котировок и сформированный кинематографом образ постоянно озадаченного трейдера создают общее впечатление, что фондовый рынок - это исключительно для профессионалов.
На самом деле
Знания в этой сфере, безусловно, будут полезны, особенно если вам интересно самостоятельно торговать, совершая много сделок. С развитием технологий фондовый рынок стал доступнее, понятнее и проще. Задача ответственного профессионального брокера или инвестиционной компании - не просто предоставить быстрый доступ к инвестициям, но и помогать клиенту инвестировать эффективно и зарабатывать на своих вложениях. Даже если вы не профессионал в финансовой сфере, освоить работу приложения не составит для вас труда. В "ВТБ Мои Инвестиции" есть вся необходимая информация и встроенные сервисы, которые помогут определить ваши цели, а также установить уровень приемлемого риска и срок инвестирования. А благодаря материалам и пояснениям от экспертной аналитической команды вы сможете разобраться в большом количестве разных новостей и идей.
Разработчики приложения подчеркивают, что оно создавалось специально для частных инвесторов и не специализировано под профессиональных управляющих. Пользователи "ВТБ Мои Инвестиции" - это розничные клиенты, а не профессиональные управляющие с большим портфелем активов.
Заблуждение №3: Нужно ежедневно уделять много времени инвестированию…
…чтобы отслеживать изменения котировок, анализировать большие массивы информации, выстраивать прогнозы и стратегии, своевременно совершать сделки.
На самом деле
Тратить время на поиск, анализ новостей, изучение отчетностей, аналитику и прогнозирование должны профессиональные эксперты, обладающие специальными знаниями и многолетним опытом. "ВТБ Мои Инвестиции" бесплатно предлагает пользователю профессиональную аналитику по выбранным активам от команды "ВТБ Капитал", признанной международным сообществом Institutional Investor лучшей аналитической командой России. Около 40 профессионалов постоянно готовят аналитику на понятном для розничного инвестора языке, не перегруженном ненужными терминами и деталями.
Кроме того, в приложении возможно формировать индивидуальную ленту новостей с пояснениями, какое влияние и на какую именно бумагу может оказать та или иная новость. Еще одна удобная опция - перечень актуальных инвестиционных идей от профессиональных аналитиков. Их можно изучать для принятия собственных инвестиционных решений.
Вся эта информация довольно удобно структурирована, можно настраивать фильтры и систему оповещений.
Заблуждение №4: Нужно обязательно нанять дорогого консультанта…
…чтобы инвестировать успешно. Ну и если нет времени для постоянного самостоятельного отслеживания ситуации на рынке (см. заблуждение №3).
На самом деле
Персональный инвестиционный консультант - услуга чаще всего дорогостоящая для розничного клиента. Но "ВТБ Мои Инвестиции" и тут не оставляет без помощи. Помимо ленты аналитических комментариев и инвестидей, в приложении реализована уникальная функция инвестиционного советника. Его еще называют робосоветником или робоэдвайзором. Робоэдвайзор приложения "ВТБ Мои Инвестиции" является первым официально аккредитованным автосоветником в России. Соответствующее разрешение выдано Саморегулируемой организацией "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА).
Разработчики настаивают, что это не примитивный робот, а сложная автоматизированная система подготовки рекомендаций, которые основываются на результатах работы команды профессиональных аналитиков и управляющих. Они регулярно проводят заседания инвестиционных комитетов, обмениваются мнениями о ситуации на рынках и принимают решения, которые потом используются в алгоритме робосоветника.
Как это работает? Для определения инвестиционного профиля в приложении потребуется заполнить анкету из нескольких вопросов (среди прочего поинтересуется наличием специального образования, опытом продаж на бирже, степенью готовности к риску, целевым уровнем доходности). Ответы будут проанализированы, и вы получите наиболее подходящее для вашего профиля предложение по модельному портфелю.
Робоэдвайзор ориентируется на этот модельный портфель и исходя из этого предлагает покупку или продажу того или иного актива. При этом вы можете как согласиться с этим предложением, так и не подтверждать его - окончательное решение всегда за инвестором. А чтобы в процессе работы на бирже вы не отошли от выбранного уровня риска, в робосоветнике реализована опция ребалансировки портфеля. Например, если какой-то из активов портфеля в результате изменения цен на рынке отклонился от заданного параметра, то помощник оповестит вас об этом и предложит совершить операции для восстановления баланса.
В разработке рекомендаций робоэдвайзора используется результат экспертизы аналитической команды "ВТБ Капитал Инвестиции", то есть в итоге вы получаете многоплановую профессиональную консультацию не одного, а сразу нескольких специалистов.
Заблуждение №5: Можно потерять деньги
Особенно распространены истории о печальном опыте спекулятивной торговли на высокорискованном валютном рынке, где волатильность действительно бывает штормовой.
На самом деле
Теряют чаще те, кто склонен к принятию нерациональных решений на эмоциональном всплеске. Инструменты фондового рынка по природе своей подвержены динамике, за счет которой участники могут заработать или потерять деньги. В целом, ответственный подход, выбор подходящей стратегии, основанной в том числе на понимании своего риск-профиля, способствует эффективному инвестированию для достижения поставленных задач. Можно рассмотреть три базовые стратегии. Например, консервативный портфель может состоять из бумаг с низким уровнем риска: облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), корпоративные облигации финансово устойчивых компаний, небольшая доля акций. Доходность по нему обычно превышает ставки банковских депозитов при сопоставимом уровне риска.
Дополнительно "заработать" можно при открытии индивидуального инвестиционного счета в "ВТБ-Онлайн", он дает право на использование налогового вычета - или на сумму вложений, или на сумму полученной прибыли.
Сбалансированная стратегия может заметно увеличить динамику доходности, так как предполагает присутствие в составе портфеля более рисковых инструментов. Наконец, агрессивная стратегия предназначена для клиентов, склонных к высокому риску, и взамен предполагает весьма привлекательную доходность, но если вы не имеете необходимого опыта инвестиций, то лучше проявить осторожность.
Какой бы стратегии вы ни придерживались, один из наиболее распространенных и ценных советов от профессионалов фондового рынка - диверсификация активов по типам и уровню риска.
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