Участники Великой Отечественной войны с мая начнут получать повышенные пенсии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Военные пенсионеры - участники Великой Отечественной войны (ВОВ) с начала месяца начнут получать увеличенные пенсионные выплаты. Согласно закону, который был принят Госдумой и одобрен Совфедом, новый порядок должен заработать с 1 мая. Однако пока о подписании закона президентом РФ Владимиром Путиным не сообщалось.

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Как сообщала ранее замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, повышение пенсий может составить в среднем 9,5 тыс. рублей в месяц. Численность военных пенсионеров - участников Великой Отечественной войны в настоящее время составляет около 10 тыс. человек.

В 2012 году размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100%. К настоящему моменту размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, увеличился до 72,23%.

Закон с 1 мая 2019 года отменяет эту норму для тех, кто нес военную службу в частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, для партизан и членов подпольных организаций, для сотрудников разведки и контрразведки, для лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", для инвалидов с детства из-за ранения во время боевых действий 1941-1945 годов.

Сам документ, согласно пояснительным материалам, "направлен на реализацию указа президента РФ "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц".

Госдума приняла закон 18 апреля, Совет Федерации одобрил его 22 апреля.