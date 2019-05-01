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Страны Центральной Европы будут бороться с двойными стандартами в области продовольствия

Речь идет о Польше, Болгарии, Венгрии, Литве, Мальте, Румынии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Кипре, Латвии, Словакии, Словении

ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. Государства Центральной Европы намерены вместе бороться с поступлением продуктов худшего, чем на Западе, качества. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи в Варшаве представителей правительств 13 стран ЕС, вступивших в сообщество 15 лет назад и позднее.

"Мы будем вместе бороться с двойными стандартами, с поступлением в Центральную Европу продуктов худшего качества и по более высокой цене", - сказал глава польского правительства. "Мы будем решительно выступать против этого в Брюсселе и Страсбурге", - добавил он.

Польша и ряд других стран ЕС 1 мая отмечают 15-летие членства в сообществе. По этому случаю в Варшаве собрались главы правительств "молодых" государств Европейского союза, которые вступили в сообщество в 2004 году и позднее. Среди них - премьер-министры Болгарии, Венгрии, Литвы, Мальты, Румынии, Хорватии, Чехии, Эстонии. В неформальной встрече под названием "Вместе для Европы" также принимают участие представители властей Кипра, Латвии, Словакии, Словении, а также представитель Еврокомиссии.

По итогам встречи была принята Варшавская декларация, в которой содержатся постулаты дальнейшего развития ЕС. В документе обращается внимание на необходимость учитывать мнение всех стран-членов сообщества в процессе принятия решений, подчеркивается важность нормализации функционирования Шенгенской зоны и ее расширения, использования потенциала общего рынка и укрепления кибернетической безопасности. Стратегической целью ЕС участники варшавской встречи предлагают считать интеграцию стран Западных Балкан, а приоритетами - взаимодействие с НАТО и Восточным партнерством, а также развитие инновационных технологий.

Теги
БолгарияЭстонияКипрЧехияЛатвияЛитваРумынияСловакияСловенияХорватияВенгрияПольшаМальтаМоравецкий, Матеуш
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