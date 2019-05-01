Путин подписал закон, смягчающий требования к госзакупкам в сфере культуры

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении требований к государственным закупкам в сфере культуры. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, в частности, увеличивает для организаций культуры максимально допустимые суммы для заключения контрактов с единственным поставщиком. Кроме того, смягчены требования к закупкам, осуществляемым бюджетными учреждениями за счет пожертвований и благотворительных взносов.

Аналогичные требования к закупкам за счет пожертвований и благотворительных взносов будут распространены не только на бюджетные учреждения, но также на ФГУПы в сфере культуры. До 1 октября 2019 года соответствующие учреждения смогут изменить свои положения о закупках и план закупок.

Также законом предусматривается возможность введения прямого запрета на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.