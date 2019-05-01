Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть и начал работу

ВОРОНЕЖ, 1 мая. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) запустил инновационный энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2. Об этом в среду сообщила журналистам помощник директора по информационной политике станции Инна Кудряшова.

"На Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока № 2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт. Он выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны", - сказала Кудряшова.

Ранее она сообщала ТАСС, что после сдачи энергоблока № 2 в промышленную эксплуатацию суммарная мощность станции увеличится в 1,5 раза.

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенным в России. Первый аналогичный блок был пущен на этой же станции в 2016 году. В настоящее время его выработка составляет 16,841 млрд кВт/ч с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Второй энергоблок пущен на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000 инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Мощность реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет, отметили в "Росэнергоатоме".

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома". Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).