ФРС оценила состояние экономики США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американская экономика растет устойчивыми темпами, при этом показатели инфляции в годовом выражении снизились, констатировали в Федеральной резервной системе (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам заседания руководства финрегулятора - Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

"Информация, полученная после проведенного в марте заседания комитета, свидетельствует о том, что показатели развития рынка труда остаются высокими, а экономическая активность растет устойчивыми темпами <...> В 12-месячном выражении общий уровень инфляции и инфляция на товары, не имеющие отношения к продовольствию и энергоносителям, снизились и находятся ниже 2%", - отмечается в документе.

ФРС по сравнению с заявлением по итогам мартовского заседания убрала упоминание о низкой инфляции, связанной со снижением цен на энергоресурсы.

Одновременно финрегулятор сообщил, что сохранил ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. В марте ФРС проинформировала, что не собирается повышать ставку в нынешнем году и 2021-м, планирует сделать это лишь один раз в 2020 году.

В конце 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%, это было второе повышение после 2008 года. Такое решение объяснялось улучшением прогнозов регулятора по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. В течение 2017 года ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%. В 2018 году регулятор повышал ставку четыре раза: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25% и 19 декабря - до 2,25-2,5%.