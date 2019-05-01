Глава ФРС не видит веских оснований для изменения базовой процентной ставки

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил в среду, что не видит веских оснований для повышения или понижения базовой процентной ставки.

"Мы считаем приемлемой свою текущую политику [в отношении уровня ставки]. Мы не видим веских оснований для изменения [ставки] в каком-либо направлении", - отметил Пауэлл, отвечая на вопрос об изменении ставки на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства ФРС). Он вновь указал, что ЦБ будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки.

Глава финрегулятора подчеркнул, что ставка будет сохраняться на нынешнем уровне 2,25 - 2,5% в течение длительного периода времени. В марте ФРС проинформировала, что не собирается повышать ставку в нынешнем году и 2021-м, планирует сделать это лишь один раз в 2020 году.

В начале апреля президент США Дональд Трамп призвал Пауэлла понизить базовую процентную ставку. Глава государства утверждал, что ее нынешний показатель замедляет темпы роста американской экономики.

Президент неоднократно подвергал критике действия ФРС, американские СМИ даже сообщали, что он планировал отправить главу финрегулятора в отставку.

В конце декабря прошлого года ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до нынешнего показателя 2,25 - 2,5%.