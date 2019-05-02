Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тыс. рублей

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в 2018 году заработал около 8,76 млн рублей - примерно на 700 тыс. больше, чем годом ранее. Сведения о доходах главы региона размещены на сайте республиканского правительства.

Из декларации также следует, что жена Николаева в 2018 году заработала порядка 39,72 млн рублей - почти на 15 млн больше, чем в 2017-м.

Согласно документу, глава Якутии вместе с супругой владеет гаражом площадью 24 кв. м. В индивидуальной собственности у жены Николаева находятся два нежилых помещения площадью 352 и 50,5 кв. м, а также автомобиль Lexus 2010 года выпуска. Несовершеннолетний ребенок Николаевых владеет земельным участком площадью свыше 4,4 тыс. кв. м, жилым домом и нежилым зданием, а также гаражом-баней на 180 кв. м.

Николаев официально вступил в должность главы Якутии 27 сентября 2018 года. На досрочных выборах главы региона, которые состоялись 9 сентября, он набрал 71,41%. До этого с 28 мая 2018 года Николаев, ранее занимавший пост мэра Якутска, временно исполнял обязанности руководителя республики после отставки Егора Борисова.