Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%

ТАСС, 2 мая. Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд. Об этом говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA вырос на 52% и составил $1,3 млрд, рентабельность EBITDA выросла на 23,1 п.п. и составила 61,1%. До внедрения стандартов МСФО показатель EBITDA вырос на 37,3% и составил $1,17 млрд, рентабельность выросла на 17,2 п.п., до 55,2%. В компании это объясняют пересмотром соглашения о партнерстве с Ericsson, которая выплатила Veon в первом квартале $175 млн, в частности, за отказ поставлять решения для полного цикла управления доходами (остальные $175 млн компания обязалась выплатить во втором квартале 2019 года).

Согласно итогам 2018 года, консолидированная выручка Veon снизилась на 4,1% и составила $9,09 млрд, показатель EBITDA упал на 5,1%, до $3,27 млрд.

Выручка от сервисов мобильной и фиксированной связи в первом квартале 2019 года сократилась на 7%, до $2 млрд. Выручка от мобильной передачи данных при этом выросла на 12,3% и достигла $567 млн. Общее снижение выручки на 5,6% в компании объясняют девальвацией валют в некоторых рынках присутствия Veon, причем эффект от слабых валют оценивается в $291 млн. Капитальные затраты без учета лицензий увеличились на 25%, до $444 млн.

Органический рост консолидированной выручки в первом квартале 2019 года составил 7,4%, его драйверами стали Россия, Пакистан, Украина и Бангладеш, органический рост выручки от сервисов мобильной и фиксированной связи составил 5,5%. Кроме того, органический рост выручки от мобильной передачи данных за отчетный период достиг 26,4% за счет Украины (рост 83%), Пакистана (94%) и Бангладеш (36%), а также инвестиций в развитие сетей 4G/LTE.

Количество мобильных абонентов по итогам отчетного периода увеличилось на 0,3% и составило 211 млн человек. Количество пользователей фиксированных широкополосных услуг связи составило 3,9 млн, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Чистый долг Veon по МСФО по итогам первого квартала 2019 года сократился на 7,8% и составил $8,27 млрд. Без учета внедрения новых стандартов чистый долг холдинга снизился на 30,9%, до $6,2 млрд.

Компания подтвердила прогноз роста выручки в 2019 году на уровне 1-3% (low-single digit).

Кроме того, холдинг подтвердил ожидания органического роста показателя EBITDA в значениях mid-single digit (4-7%). При этом свободный денежный поток, по прогнозам Veon, составит порядка $1 млрд.

Показатели в России

Консолидированная выручка Veon Ltd. в России выросла по итогам первого квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,4% и составила 69,25 млрд рублей.

Показатель EBITDA по МСФО компании за первый квартал 2019 года увеличился на 22,7%, до 30,93 млрд рублей, при этом рентабельность базовой прибыли EBITDA увеличилась на 6,7 п.п., до 44,7%. Без учета новых стандартов EBITDA увеличилась на 1,3%, до 25,5 млрд рублей, рентабельность уменьшилась на 1,1 п.п. и составила 36,9%. Рост показателя EBITDA в компании объясняют положительной динамикой в структуре выручки, произошедшей в результате существенного роста продаж оборудования и аксессуаров.

Сервисная выручка в мобильном сегменте "Вымпелкома" в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 1,2% и составила 55 млрд рублей, что удалось достичь за счет увеличения выручки от дополнительных сервисов, продаж контента и выручки от мобильных финансовых сервисов, пояснили в компании. Сервисная выручка в фиксированном сегменте при этом сократилась за отчетный период на 4,1%, до 8,5 млрд рублей, в том числе за счет снижения приблизительно на 400 млн рублей сервисной выручки от транзитного трафика, отметили в компании.

Капитальные затраты за вычетом лицензий с учетом новых стандартов увеличились на 103,1% и достигли 17,47 млрд рублей, без применения МСФО увеличение составило 66,1%, до 15 млрд рублей, в результате увеличения инвестиций в сеть и инвестиций, связанных с "законом Яровой", поясняют в компании.

Общая выручка "Вымпелкома" в мобильном сегменте в первом квартале 2019 года выросла на 5,7%, до 60,7 млрд рублей, включая выручку от передачи данных, которая снизилась за отчетный период на 0,8% и составила 15 млрд рублей. Общая выручка в фиксированном сегменте в первом квартале этого года снизилась на 4%, до 8,54 млрд рублей.

База клиентов "Вымпелкома" в первом квартале 2019 года сократилась на 3,6% и составила 54,2 млн, в том числе на 4,2% сократилась база клиентов мобильного интернета, которая снизилась до 35,1 млн абонентов. Как отметили в компании, снижение этих показателей произошло в том числе вследствие сокращения продаж через альтернативные каналы дистрибуции после расширения сети монобрендовых магазинов "Билайн" в 2018 финансовом году. "Ожидается, что негативное воздействие стратегических изменений в каналах дистрибуции на размер абонентской базы нивелируется во втором квартале 2019 года, поскольку интеграция магазинов "Евросети" была завершена в августе 2018 года", - подчеркнули в компании.

Кроме того, показатель ARPU (средняя выручка на абонента) по итогам первого квартала 2019 года вырос на 5,7% и составил 333 рублей, однако, как уточняется в отчете, за счет усиливающейся конкуренции на рынке отмечено постепенное замедление темпов роста этого показателя.

О компании

Veon Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.