Болгарский энергохолдинг завершает переговоры с "Газпромом" о долге по "Южному потоку"

СОФИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Болгарский энергетический холдинг (БЭХ) завершает переговоры с российской компанией "Газпром" по возврату долга в €97,7 млн по нереализованному проекту строительства газопровода "Южный поток". Об этом в пятницу сообщает газета "24 часа" со ссылкой на болгарский холдинг.

"БЭХ и "Газпром" находятся на финальном этапе согласования соглашения по проекту "Южный поток". Оно включает в себя и вопрос о займе 2014 года, по которому БЭХ освоил €97,7 млн", - ответил представитель БЭХ на официальный запрос газеты, уточняя, что средства были инвестированы в увеличение капитала проектной компании "Южный поток Болгария".

"При уменьшении капитала проектной компании и ее ликвидации, детали которого уточняются, полагающаяся БЭХ квота будет достаточна для возвращения займа к Gazprom EP international BV", - отмечено в сообщении болгарского холдинга.

Российский "Газпром" претендует только на основную сумму по долгу в €97,7 млн, но не накопившиеся по нему проценты. По оценке экспертов, общие потери российской газовой компании из-за отказа Болгарии продолжать строительство "Южного потока" составили около €800 млн. Проект был окончательно остановлен в марте 2016 года.

"Южный поток" - проект строительства газопровода через Черное море в страны Южной и Центральной Европы. В июне 2014 года Еврокомиссия объявила о намерении приостановить реализацию проекта в странах ЕС, в первую очередь в Болгарии. Болгария была вынуждена заморозить работу по проекту. По заявлению постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, обострение ситуации вокруг "Южного потока" связано с кризисом на Украине, а правительство Болгарии подверглось давлению со стороны ЕС.