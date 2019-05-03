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Правительство утвердило общие правила маркировки товаров и положение о системе мониторинга

В принятом постановлении отмечается, что особенности маркировки для конкретных товаров будут утверждаться отдельными актами кабмина
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении общих правил маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (информационная система мониторинга)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что правила маркировки товаров определяют порядок формирования и нанесения средств идентификации и порядок представления участниками оборота товаров информации об их обороте.

Положение об информационной системе мониторинга показывает порядок ее создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации, а также порядок формирования информации и ее предоставления участникам оборота товаров и ведомствам. Кроме того, данное положение определяет порядок взаимодействия информационной системы с другими государственными инфосистемами и системами участников оборота товаров.

Предусматривается, что особенности маркировки для конкретных товаров или групп товаров, а также особенности внедрения информационной системы мониторинга для таких товаров будут утверждаться отдельными актами правительства РФ.

В тексте документа уточняется, что установление общих правил маркировки товаров и положения об информационной системе мониторинга позволит определить единый подход и общее понимание процессов маркировки товаров, а также полномочия и обязанности участников этих процессов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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