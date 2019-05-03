Посол США в Германии вновь пригрозил санкциями за "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Посол США в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в проекте "Северный поток - 2". С соответствующим заявлением он выступил в интервью в еженедельнике Focus , которое опубликовано в пятницу.

"С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск", - сказал дипломат.

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций". Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП.

Эти замечания были восприняты в ФРГ как вмешательство во внутренние дела. В частности, вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки потребовал объявить Гренелла персоной нон грата.

О проекте

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% проекта.