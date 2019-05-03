Глава OMV считает главным фактором цены нефти в 2019 году исполнение санкций против Ирана

ТАСС, 3 мая. Цена нефти на международном рынке в 2019 году будет зависеть главным образом от того, как главные импортеры иранской нефти - Китай и Индия - будут исполнять американские санкции против Тегерана. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава австрийской нефтегазовой OMV Райнер Зеле, который верит, что рынок стабилизируется в пределах $70 за баррель.

"Цена нефти в 2019 году будет сильно зависеть от того, как расширенные санкции против Ирана будут исполняться Китаем и Индией. Это будет главным фактором в течение 2019 года для нефти. Это будет влиять на уровень запасов в течение года. Я думаю, что рынок все-таки стабилизируется в районе $70 за баррель в этом году, но, повторюсь, важно то, как будут исполняться санкции. А также то, как ОПЕК сможет регулировать баланс спроса и предложения на рынке, который дестабилизирован санкциями", - сказал он, отвечая на вопрос о ценовых ожиданиях.

22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, которые были возобновлены в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Соглашение с "Газпромом"

Зеле также сохраняет намерение закрыть сделку по обмену активами с "Газпромом" летом 2019 года.

"Я убежден, что мы сможем достичь соглашения по цене с "Газпромом" уже этим летом. Вы правы, в руководстве "Газпрома" произошли изменения. Мой партнер Александр Медведев покинул правление. Но мы с нетерпением ждем встречи с новыми партнерами. Я жду подвижек в переговорном процессе в течение лета", - сказал он.

OMV и "Газпром" в декабре 2016 года достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки "Газпром" получит 38,5% в норвежской "дочке" OMV - OMV (Norge) AS. Австрийская компания получит 24,98% в освоении участков под номерами 4 и 5 Ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Летом 2017 года компании планировали подписать документы о создании совместного предприятия в рамках обмена активами и начать процедуру согласования с властями Норвегии.

В новость были внесены изменения (12:42 мск) - добавлена информация по тексту