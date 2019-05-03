Литва призвала Еврокомиссию разработать план действий в отношении БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) должна разработать план действий в отношении контроля над строящейся в 50 км от Вильнюса в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС). Письмо с таким призывом направили в ЕК Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Литвы, сообщила в пятницу пресс-служба литовского МИД.

"Мы призвали Еврокомиссию взять на себя лидерство и подготовить всеобъемлющий план действий в отношении атомной электростанции Белоруссии", - приводятся в сообщении слова главы МИД Линаса Линкявичюса.

В Вильнюсе утверждают, что Минск "избегает сотрудничества с Евросоюзом по вопросам природоохраны и ядерной безопасности". "Несмотря на многократные призывы ЕС представить план действий по устранению недочетов, установленных во время проведения стресс-тестов, Белоруссия продолжает считать приоритетом график строительства, а не ядерную безопасность", - утверждал МИД. Литва, согласно сообщению, не смирится с небезопасным проектом по соседству с ЕС и якобы невыполнением Белоруссией международных обязательств по БелАЭС.

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии российской госкорпорации "Росатом", был запущен в 2009 году в городе Островец (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Пуск БелАЭС намечен на конец 2019 года.