Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с Приватбанком

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого стороны обсудили принятое киевским судом решение о признании незаконной национализации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте главы государства.

"Кристин Лагард отметила макрофинансовую стабильность на Украине и успешное функционирование банковской системы, - сказано в сообщении. - В то же время была высказана обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства".

Кроме того, Лагард подчеркнула важность обеспечения независимой деятельности Нацбанка Украины.

Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что фонд считает правильным принятое в 2016 году решение о национализации Приватбанка. По словам Люнгмана, такое решение правительства в свое время "спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны".