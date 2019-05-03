Туск предупредил о рисках зависимости от интернета и разработок корпораций из США и Китая

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск видит опасность в распространении зависимости от интернета и развитии новых технологий, которые разрабатываются крупными корпорациями в Китае и США. Об этих угрозах он заявил в пятницу, выступая с лекцией под названием "Надежда и ответственность. О конституции, Европе и свободных выборах" в Варшавском университете.

Как рассказал Туск, в последние дни ему приходилось много общаться с представителями Китая, и в ходе этих бесед часто обсуждалась тема искусственного интеллекта. В частности, он упомянул о появлении так называемой системы социального кредита [система оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, при подсчете которых используется специальная технология анализа больших объемов данных], "в которой участвует вся сила китайского государства и которая опирается на гигантской базе данных".

"Это не научная фантастика, не культурология и не страхи. Это происходит сегодня на нашей планете, в крупнейшей стране мира, лучше всего подготовленной к тому, чтобы по сути контролировать не только поведение, но и мечты, желания, ценности каждого отдельного человека. Это происходит, и это не вымысел", - отметил Туск.

"На востоке растет гигантская империя, которая сможет контролировать все шаги человека. На западе спонтанно появилась неконтролируемая подобная империя", - сказал Туск. По его словам, это империя GAFA, название которой представляет собой аббревиатуру по первым буквам названий таких крупных американских компаний как Google, Apple, Facebook и Amazon.

"Зависимость от интернета так же опасна, как и зависимость от алкоголя, наркотиков и азартных игр", - предупредил Туск. "Наши дети все больше зависимы от интернета и будут зависимы еще больше в будущем, - указал он, выразив обеспокоенность в связи с тем, можно ли их от этого защитить.