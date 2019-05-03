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В Белом доме считают, что США и Япония могут заключить договор о торговле до конца мая

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу отметил, что над этим усердно работают

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США и Япония могут заключить торговый договор до конца мая. Об этом он сообщил в пятницу журналистам в Белом доме.

"Такая возможность существует. Мы над этим усердно работаем", - ответил он на вопрос, возможно ли заключение торгового договора между странами во время визита президента Дональда Трампа в Японию.

Ранее министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги заявил, что правительства Японии и США договорись активизировать переговоры по торговому соглашению с тем, чтобы этот документ был подписан в скором времени.

Трамп отправится с визитом в Японию в мае и станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором страны Нарухито после отречения его отца Акихито.

Американский лидер уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, Дональд
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