Медведчук выступил за восстановление зоны свободной торговли Украины со странами СНГ

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выступил за восстановление зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и странами СНГ.

"Мы - за радикальное изменение экономического курса. Украина должна быть мостом взаимодействия между ЕС и Россией, СНГ, выгодным прежде всего для нашей страны. Для этого мы должны восстановить наше участие в ЗСТ с СНГ и пересмотреть участие в ЗСТ с ЕС, участие Украины в ВТО", - написал он в Twitter в пятницу.

С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое является частью Соглашения об ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые она может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

Однако последующая торговая практика показала, что украинские производители по наиболее востребованным товарам полностью выбирают тарифные квоты еще до завершения первого полугодия.