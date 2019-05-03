Бенефициары Evraz Абрамов и Фролов передали часть своих акций в фонд выплат работникам

ТАСС, 3 мая. Доля структуры Abiglaze Limited, через которую бизнесмен Александр Абрамов владеет пакетом в горнодобывающей компании Evraz, снизилась на 0,12 п.п., с 20,1% до 19,98%, доля структуры Crosland Global Александра Фролова - на 0,06 п.п., с 10,04% до 9,98%. Об этом говорится в сообщении Evraz, опубликованном в пятницу на Лондонской бирже.

Акции были переведены 30 апреля в фонд Evraz для выплат работникам, отмечается в сообщении. Всего в этот фонд поступило 8 млн 556 тыс. 954 обыкновенных акций компании, что соответствует 0,6% акций.

Abiglaze - второй по объему бенефициар Evraz, Crosland Global - третий. По состоянию на 30 апреля, еще 29,55% компании контролирует Greenleas International Holdings Романа Абрамовича.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн т стали.