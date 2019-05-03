{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бенефициары Evraz Абрамов и Фролов передали часть своих акций в фонд выплат работникам

Акции были переведены в фонд 30 апреля

ТАСС, 3 мая. Доля структуры Abiglaze Limited, через которую бизнесмен Александр Абрамов владеет пакетом в горнодобывающей компании Evraz, снизилась на 0,12 п.п., с 20,1% до 19,98%, доля структуры Crosland Global Александра Фролова - на 0,06 п.п., с 10,04% до 9,98%. Об этом говорится в сообщении Evraz, опубликованном в пятницу на Лондонской бирже.

Акции были переведены 30 апреля в фонд Evraz для выплат работникам, отмечается в сообщении. Всего в этот фонд поступило 8 млн 556 тыс. 954 обыкновенных акций компании, что соответствует 0,6% акций.

Abiglaze - второй по объему бенефициар Evraz, Crosland Global - третий. По состоянию на 30 апреля, еще 29,55% компании контролирует Greenleas International Holdings Романа Абрамовича.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн т стали.

Теги
КанадаСШАЧехияИталияРоссияАбрамович, Роман Аркадьевич
Президентские выборы на Украине - 2019
Советник Зеленского и министр энергетики США обсудили реформирование рынка газа на Украине
Также стороны обсудили привлечение инвестиций в увеличение добычи природного газа на Украине
Читать полностью