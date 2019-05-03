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Торговая война

Трамп заявил, что торговый договор между США и Китаем может стать историческим

По словам главы Белого дома, переговоры по сделке идут хорошо
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что торговое соглашение между США и Китаем в случае заключения станет историческим и монументальным.

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"Переговоры по сделке идут хорошо. Я бы даже сказал, что идут очень хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Мы приближаемся к исторической, монументальной сделке", - сказал американский лидер во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Трамп подчеркнул, что, "если сделка не будет достигнута", это устроит американскую сторону. "Может быть, так будет даже лучше", - отметил глава Белого дома.

Президент подчеркнул, что решение о пошлинах на автомобили из Евросоюза пока не принято. "Мы теряем 181 млрд долларов в год. Посмотрим, что будет с пошлинами на автомобили. Мы пока не приняли окончательного решения по этому вопросу", - сказал американский лидер.

Он подтвердил, что основой его предвыборной кампании для переизбрания в 2020 году станет тема экономики.

Теги
СШАСловакияКитайТрамп, ДональдТорговая войнаПеллегрини, Петер
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