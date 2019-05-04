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Великобритания вывезла в США 700 кг урана для его конверсии в медицинские изотопы

В американском минэнерго назвали эту перевозку крупнейшей за все время работы программы ведомства по вывозу ядерных материалов

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Великобритания завершила вывоз в США 700 кг высокообогащенного урана для его последующего превращения в медицинские изотопы в рамках достигнутых в 2014 году договоренностей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского министерства энергетики.

Вашингтон и Лондон "завершили многолетнюю работу по вывозу излишков высокообогащенного урана из Соединенного Королевства в Соединенные Штаты" для его конверсии в низкообогащенный уран, отметили в ведомстве. Там указали, что речь идет о крупнейшей перевозке высокообогащенного урана за все время работы программы министерства по вывозу ядерных материалов. Данная операция привела к сокращению запасов ядерных материалов Лондона.

Более десятка организаций США и Великобритании принимали участие в вывозе высокообогащенного урана из ядерного комплекса Даунрей на северном побережье Шотландии.

В минэнерго пояснили, что соответствующие договоренности были достигнуты в 2014 году с Евроатомом с целью "сократить объем высокообогащенного урана при поддержке производства медицинских изотопов и исследовательских реакторов в Европе". В рамках соглашения США должны поставить уран иного типа Евроатому во Францию, где этот материал переработают в медицинские изотопы. Затем полученные изотопы можно будет экспортировать в Великобританию и другие европейские страны для использования в системе здравоохранения.

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