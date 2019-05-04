Белоруссия в январе - марте увеличила переработку нефти на 4,5%

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в первом квартале 2019 года увеличили переработку сырья на 4,5% по сравнению с январем - мартом 2018 года. Об этом говорится в сообщении концерна "Белнефтехим", опубликованном на его сайте по итогам состоявшегося 3 мая заседания совета концерна.

"Переработано 4,6 млн т нефти, или 4,5% [рост] к январю - марту 2018 года", - отметили в белорусском концерне.

По его данным, экспорт товаров концерна составил в первом квартале $2,1 млрд., экспорт услуг - $75,6 млн. В этот период предприятиями концерна освоено инвестиций на сумму 379 млн белорусских рублей (около $178,8 млн).

"В первом квартале добыто 416 тыс. т нефти, что составляет 0,7% [роста] к соответствующему периоду 2018 года", - проинформировали в концерне.

"На заседании совета концерна обсуждена ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из России несоответствующей стандарту нефти, и поставлены первоочередные задачи для выполнения организациями отрасли во втором квартале", - заявили в "Белнефтехиме". В этой связи глава концерна Андрей Рыбаков отметил, что "последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии". Руководитель ведомства заявил, что "необходимо считать утвержденные мероприятия по снижению затрат на производство продукции минимальным планом по экономии ресурсов". Он призвал "оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью, а также активизировать работу всех подразделений по выявлению дополнительных резервов экономии".

О том, что российская экспортная нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба", загрязнена органическими хлоридами, стало известно 19 апреля. Прием российского сырья из-за этой проблемы прекратили Белоруссия, Польша, Украина, Словакия. Подача качественного сырья возобновилась, как и обещал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, 29 апреля. Белоруссия подтвердила факт получения чистой нефти 2 мая. Поступление нормализованной нефти в порт Усть-Луга ожидается 7 мая.