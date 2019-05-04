Минск готов сотрудничать с ЕС по вопросам строительства Белорусской АЭС

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Белоруссия считает безосновательными упреки Литвы в отношении проекта по строительству в республике атомной электростанции и подтверждает намерение продолжать конструктивное сотрудничество с Евросоюзом по данному вопросу. Об этом заявил в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности", - сказал пресс-секретарь МИД. Так он прокомментировал обращение Литвы в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении строящейся в Белоруссии АЭС.

Глаз подчеркнул, что Белоруссия никогда не уклонялась от международного сотрудничества в этих вопросах, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами. "Еврокомиссия остается одним из основных наших партнеров в деле по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь", - сказал представитель МИД. Он заявил, что республика неоднократно заявляла и подтверждает намерение продолжать сотрудничество с ЕС в этой сфере. При этом Глаз напомнил, что литовские специалисты участвовали в партнерской проверке стресс-тестов Белорусской АЭС "и прекрасно знают о том, что европейские регуляторы не выявили проблем с безопасностью станции".

В Минске считают, что "забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза преследует совершенно иные цели - отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью." "Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?" - сказал пресс-секретарь МИД. "Белорусская сторона всегда остается открытой к диалогу и конструктивному взаимодействию со всеми международными партнерами в деле обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации возводимой электростанции", - подчеркнул Глаз.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Литва является самым активным критиком строящейся БелАЭС. Вильнюс инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.