Баффетт заявил, что его холдинг Berkshire Hathaway не беспокоит исход Brexit

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американский холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта настроен продолжать вести бизнес с Лондоном и с континентальной Европой вне зависимости от последствий выхода Великобритании из Евросоюза. Как передает газета The Wall Street Journal , об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе (штат Небраска).

"Мы надеемся на сделки вне зависимости от исхода Brexit", - приводит издание слова миллиардера, давшего ясно понять, что его холдинг в отличие от многих компаний не пугают последствия выхода Великобритании из ЕС. "Мы хотели бы, чтобы в Соединенном Королевстве и в Европе знали Berkshire Hathaway лучше, чем сейчас", - сказал Баффетт, добавив, что его холдинг можно серьезно рассматривать в качестве претендента на скупку активов в ЕС.

Интерес участников собрания акционеров был обусловлен тем, что Berkshire Hathaway ранее неудачно вложился в одну из крупнейших в Великобритании сетей супермаркетов Tesco. Американский холдинг в конце 2013 года продал крупную долю ценных бумаг этой сети в расчете заработать $43 млн. Однако из-за обвала курса акций Tesco, Berkshire Hathaway в итоге понес убытки в размере $444 млн.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.