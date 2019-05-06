Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

При этом апрельский совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности, составил 53 пункта, опустившись с мартовского показателя в 54,6 пункта.

"Российские компании сферы услуг указали на заметное ослабление роста деловой активности в апреле. Умеренное расширение замедлилось на фоне падения внутреннего спроса. И наоборот, новые экспортные продажи росли самыми быстрыми темпами в истории серии. Ценовое давление в апреле еще больше понизилось после недавнего январского пика, и темпы роста закупочных цен были минимальными с августа прошлого года", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Он также отметил, что на совокупном уровне объемы производства увеличились устойчивыми темпами, хотя и минимальными за восемь месяцев. "На общий рост повлияло ослабление показателей в сфере услуг и замедление темпов расширения в обрабатывающих отраслях", - добавил эксперт.

Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.