Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Выплаты семьям погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 предварительно оцениваются, с учетом страховых выплат и выплат от "Аэрофлота", в размере по 5 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих после заседания госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

"Предварительно предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, - в объеме по 5 млн рублей", - сказал он.

По словам министра, выплаты погибшим и пострадавшим будут состоять из трех частей. "По всем… погибшим, пострадавшим будут организованы выплаты, компенсационные выплаты. Выплаты будут организованы из трех источников - во-первых, традиционные по закону выплаты со стороны страховой компании… Второй тип выплат предоставят регионы, сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям Московской области будут выплачены суммы в объеме 2 млн рублей, пострадавшему от Московской области - 500 тысяч (рублей)", - отметил Дитрих.

"Третий тип выплаты - выплата от авиакомпании. В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" мы рассмотрим предложения по выплате семьям погибших", - сказал глава Минтранса.

Он проинформировал председателя правительства Дмитрия Медведева о работе возглавляемой им правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших и ликвидации последствий крушения самолета.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Председателем комиссии является Евгений Дитрих.