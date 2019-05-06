СМИ: РЖД интересует приватизация словенской Железнодорожной строительной компании

ЛЮБЛЯНА, 6 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) проявляют интерес к участию в приватизации Железнодорожной строительной компании, находящейся в собственности государственного концерна Словенские железные дороги. Об этом сообщила словенская газета "Дневник" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что представители РЖД дважды встречались с директором Словенских железных дорог Душаном Месом. При этом подчеркивается, что основной интерес для российской компании представляет возможность участия в строительстве второго пути железнодорожной магистрали между портом Копер на побережье Адриатического моря и станцией Дивача. Также сообщается, что глава словенского госконцерна отказался официально подтвердить информацию о планах по сотрудничеству с российским холдингом.

Словенская железнодорожная строительная компания является основным претендентом на получение подряда на строительство 27-километрового участка пути между крупнейшим портом республики и станцией "Дивача". Стоимость работ оценивается в €1 млрд. Строительство железной дороги на данном направлении должно было начаться в 2018 году, но Верховный суд Словении признал недействительными результаты общенационального референдума об одобрении проекта.