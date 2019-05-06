Mercedes отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-класса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России почти 1,6 тыс. седанов S-класса из-за проблем с работой функции-ассистента рулевого управления, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2017 года по июнь 2018 года.

"На определенных автомобилях с Ditronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации", - отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет произведена проверка положения пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.