"Башнефть" может выплатить дивиденды за 2018 год из расчета 158,95 рублей на акцию

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам утвердить на общем годовом собрании выплату дивидендов за 2018 год в размере 158,95 рублей на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию класса "А". Об этом сообщается в материалах компании.

В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 28,24 млрд рублей, в том числе 23,5 млрд рублей на выплату по обыкновенным акциям и 4,73 млрд рублей - по "префам".

Совет директоров также предложил установить 24 июня в качестве даты закрытия реестра на получение дивидендов. Общее собрание акционеров "Башнефти" состоится 11 июня в Уфе.

По итогам 2017 года компания также выплатила дивиденды в размере 158,95 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции.

"Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. В промышленной эксплуатации, согласно данным на сайте предприятия, более 180 месторождений.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция компании.