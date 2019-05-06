S&P повысило рейтинг "Росгосстраха" до BB- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг "Росгосстраха" до BB- с B+. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении S&P.

"Мы повысили рейтинг "Росгосстраха", поскольку считаем, что показатель достаточности его капитала улучшился по итогам 2018 года благодаря первой прибыли компании с 2014 года", - отметили в S&P.

В 2017 году "Росгосстрах" перешел под контроль банка "ФК "Открытие", впоследствии страховщик вошел в периметр санации банка Центральным банком РФ. В компании сменился менеджмент, в рамках санации "Открытия" ЦБ РФ предоставил "Росгосстраху" финансовую помощь в размере 106 млрд рублей.

По итогам 2018 года "Росгосстрах" получил 6,2 млрд рублей прибыли.