Германская Uniper в первом квартале 2019 года вложила €44 млн в "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Германская энергетическая компания Uniper направила €44 млн на финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2" в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в отчетности, опубликованной во вторник на сайте концерна, который является партнером "Газпрома" по реализации проекта.

"К расходованию ликвидных средств привел также новый финансовый транш для "Северного потока - 2" в размере €44 млн", - говорится в документе.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.