Бурятия подготовила два проекта на сумму более 1 млрд рублей для включения в ТОР

УЛАН-УДЭ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии подготовили два проекта на общую сумму более 1 млрд рублей для реализации на территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя правительства республики по экономическому развитию Алексей Мишенин.

"Институт развития ТОР - это живой, открытый инструмент: новые проекты могут вноситься на рассмотрение подкомиссией (подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке - прим. ТАСС), добавляться. У нас есть два новых проекта для реализации в границах ТОР, совокупная сумма инвестиций по ним - порядка 1,1 млрд рублей с созданием более ста рабочих мест", - сказал он.

По словам Мишенина, речь идет о проектах в сфере горной промышленности и транспортно-логистического комплекса.

В марте 2019 года подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила создание ТОР "Бурятия" с четырьмя площадками в трех районах республики - Селенгинском, Кяхтинском и Кабанском, общая сумма инвестиций оценивается более чем в 24 млрд рублей с созданием порядка 1,7 тыс. рабочих мест. Якорными заявлены четыре инвестпроекта: создание таможенно-логистического комплекса "Наушки", строительство птицеводческого предприятия "Ноябрьскпродсервис", производство трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате и строительство тепличного комплекса "Гусиноозерский".

Для реализации двух последних в границах ТОР необходима процедура изменения законодательства, так как локализация этих проектов на сегодня - территория монопрофильных муниципальных образований (монопоселений). Пока, согласно федеральному законодательству, Минвостокразвития не имеет полномочий создавать ТОР в границах муниципальных образований и моногородов. В марте был запущен проект закона по внесению изменений в федеральный закон №473 "О территориях опережающего [социально-экономического] развития Российской Федерации", который должен изменить ситуацию.

По словам Мишенина, это обстоятельство не мешает сейчас инвесторам заниматься реализацией своих проектов. "Технический вопрос [с изменением нормативных документов], думаю, до июня будет решен. В настоящее время инвесторы, заявленные в ТОР, уже реализуют свои проекты. Презентация, защита прошла, сейчас идет просто оформление, все делается в параллель", - пояснил Мишенин.