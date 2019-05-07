Кабмин выделил 630,7 млн рублей на подготовку жилья для чемпионата WorldSkills в Казани

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 630,7 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса "Деревня Универсиады" для обеспечения проживания участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2019 году Минпросвещения России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 630,7 млн рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов Республике Татарстан в целях подготовки объектов жилого комплекса "Деревня Универсиады", имея в виду обеспечение комфортного и безопасного проживания для не менее 5,5 тыс. участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, Минпросвещения РФ должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.