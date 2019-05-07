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Инвестиции в развитие ВСЖД составят в 2019 году 54 млрд рублей

Тридцать млрд из этих средств направят на проекты по развитию Восточного полигона

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. На реализацию инвестиционной программы ОАО "РЖД" в границах Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") предусмотрено 54 млрд рублей в 2019 году, следует из сообщения магистрали.

Тридцать млрд из этой суммы будут направлены на проекты государственного значения по развитию Восточного полигона.

В течение текущего года будут выполняться строительно-монтажные работы на 88 объектах.

С целью увеличения грузопотока планируется ввести в эксплуатацию более 45 км новых вторых путей на участках БАМа, открыть движение по перегонам Лена - Восточная - Предленский (в том числе по новому мосту через реку Лена) и Дельбичинда - Дабан (по новому Байкальскому тоннелю). Также предполагается осуществить техническое перевооружение 10 объектов электроснабжения и выполнить реконструкцию трех станций - Вихоревка, Байроновка, Мегет.

По инвестиционному проекту "Модернизация БАМа и Транссиба", второй этап которого рассчитан на 2019-2023 годы, продолжаются проектно-изыскательские работы. На эти цели выделено более 2 млрд рублей.

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