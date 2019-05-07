{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД и турецкая компания создадут СП для перевозок по маршруту Баку - Тбилиси - Карс

Создание совместного предприятия направлено на развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между Россией и Турцией

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "РЖД логистика" (дочерний оператор "Российских железных дорог") и турецкая логистическая компания Pasifik Eurasia Logistics подписали меморандум о создании совместного предприятия для развития перевозок на маршруте Баку - Тбилиси - Карс. Об этом говорится в сообщении "РЖД логистики".

Стороны договорились, что целью создания совместного предприятия станет дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между РФ и Турцией, а основными задачами - привлечение грузовой базы в России и Турции для перевозок по железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс, отмечается в пресс-релизе "РЖД логистики".

АО "РЖД логистика" осуществляет перевозки, хранение и экспедирование груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.

Ранее сообщалось, что главы железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана подписали меморандум о развитии перевозок по линии Баку - Тбилиси - Карс. Соглашение предполагает рассмотрение проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс (Турция) протяженностью 76 км по территории Турции и терминально-логистического центра в Карсе. Железные дороги Турции, в отличие от Грузии и Азербайджана, имеют ширину колеи 1435 мм.

Магистраль Баку - Тбилиси - Карс открыта в октябре 2017 года, магистраль соединяет железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции в единый транспортный коридор. Общая протяженность линии составляет 826 км.

Теги
АзербайджанТурцияРоссия
Счетная палата сообщила о росте объемов российского рынка медизделий
Как сообщают аудиторы, доля отечественной медпродукции в госзакупках за четыре года увеличилась с 20,9% до 24,3%
Читать полностью