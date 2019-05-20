Как малому бизнесу платить налоги? Плюсы и минусы разных систем

Именно эту систему налогообложения специалисты рекомендуют начинающим проектам с небольшим оборотом, так как она ориентирована на снижение налогового бремени и облегчение бухгалтерского учета — три налога (НДС, налог на прибыль/НДФЛ и налог имущество) заменяются одним. Также только одну декларацию нужно сдавать по итогам года.

Отличительная особенность системы — работающие по УСН могут сами выбрать объект налогообложения, и их решение определит ставку:

6%, если объектом налогообложения выступают доходы (УСН "Доходы");

15%, если налогом облагаются доходы минус расходы (УСН "Доходы минус расходы").

При этом в первом случае региональные власти могут снизить ее до 1%, а во втором до 5%. Узнать, какая именно ставка действует в вашем регионе, можно в налоговой инспекции по месту регистрации.

Понять, какая разновидность УСН выгоднее в конкретном случае, поможет простая формула: Доходы*6% = (Доходы – Расходы)*15%

Из нее следует, что если расходы превышают 60% от доходов, то выгоднее будет использовать вариант УСН "Доходы минус расходы". В противном случае специалисты рекомендуют УСН "Доходы".

Работать с УСН могут как компании, так и ИП, но с ограничениями.

По виду деятельности: применять УСН не могут банки, ломбарды, страховщики, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), инвестфонды, микрофинансовые организации (МФО), профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, продающие алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары, нотариусы и т.д.

По числу работников: их должно быть не более 100 человек.

По наличию филиалов: для применения УСН у компании их быть не должно.

По участию других организаций: компания не может работать по УСН, если доля других организаций в ее уставном капитале составляет больше 25%.

По экономическому весу: остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей. Но здесь учитывается только имущество, которое при покупке стоило 100 тыс. рублей и больше.

При этом, даже если изначально компания соответствовала всем этим условиям, но позже перестала это делать — например, увеличила штат, то ей придется перейти на ОСН.

В режиме УСН "Доход" налог можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, а при УСН "Доходы минус расходы" их можно учесть при расчете налоговой базы.

Но при этом в отличие от ОСН наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера налога — 1% от полученных доходов.