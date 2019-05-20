Как малому бизнесу платить налоги? Плюсы и минусы разных систем

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в российской экономике по итогам 2017 года составила 21,9%. Такие данные опубликовал Росстат. В деньгах это выходит более 20 трлн рублей, подсчитали СМИ.
Всего, по данным на 10 апреля 2019 года, в России работало более 6,1 млн субъектов МСП — 3,6 млн индивидуальных предпринимателей (ИП) и 2,5 млн юридических лиц. При этом за минувший год это число выросло более чем на 100 тыс. проектов.
Но при открытии собственного бизнеса начинающие предприниматели в первую очередь сталкиваются с двумя вопросами: какую форму организации им выбрать и какой системой налогообложения пользоваться? А это очень важно, ведь налоги напрямую влияют на размер прибыли компании. Как правило, ответ зависит от вида деятельности и размеров организации.
ТАСС вместе с Департаментом экономической политики и развития города Москвы объясняет, как сделать правильный выбор.
Форма собственности
Две самые распространенные формы бизнеса — это ИП и общество с ограниченной ответственностью (ООО). Чтобы понять, какая подходит именно вам, достаточно ответить на два простых вопроса:
- вы будете единственным собственником бизнеса?
- будете ли вы заниматься реализацией алкоголя?
Если больше одного учредителя или вы планируете заниматься алкоголем, то тогда выбор прост — ООО. В ИП собственником может выступать только одно частное лицо, которое к тому же не может продавать алкогольную продукцию.
Различия между ИП и ООО
Одновременно с регистрацией формы предприниматель должен выбрать и систему налогообложения. Так, в Москве действует несколько режимов налогообложения, доступные для малого бизнеса:
- общая налоговая система (ОСН);
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН);
- патентная система налогообложения (патент, или ПСН).
Первыми тремя воспользоваться могут и юридические лица, и ИП, патентная система доступна только для ИП. А вот единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в столице не применяется с 2014 года.
Отличаются ООО и ИП и по другим пунктам. Например, для юридических лиц сложнее регистрация, а при банкротстве они отвечают по обязательствам только в рамках уставного капитала и могут продать бизнес. ИП же отвечает всем имуществом и еще пять лет после этого не может вести предпринимательскую деятельность, не получится у него и продать бизнес.
По-разному в этих двух формах ведется бухгалтерия и подсчитываются налоги. ООО должны вести бухгалтерский учет, ИП — нет. У ИП страховые взносы — фиксированные, хотя и меняются, если доход превышает 300 тыс. рублей. Штрафы по административным нарушениям для юридических лиц значительно выше, чем для ИП. Последние, впрочем, сталкиваются с ограничениями при получении кредитов и т.д.
Общая налоговая система
Компании на ОСН платят:
- налог на прибыль — 20%;
- налог на добавленную стоимость (НДС) — 0%,10% или 20% (в зависимости от видов товаров);
- налог на имущество — до 2,2%.
ИП на ОСН оплачивают:
- налог на доходы физлиц (НДФЛ) — 13%;
- НДС — 0%,10% или 20%;
- налог на имущество — до 2%.
ОСН — система с самой высокой сложностью бухучета — без специалистов вести его практически невозможно, с большим количеством статей налогообложения, особыми требованиями к хранению отчетности и главное — с самой высокой налоговой нагрузкой.
Эксперты объясняют, что бизнес может оказаться на ОСН, если не отвечает требованиям и условиям льготных налоговых режимов, должен платить НДС, является льготником по налогу на прибыль или его собственники банально не знают о других системах налогообложения.
Из плюсов ОСН называют все то, что в льготных режимах становится препятствием, — нет ограничений на размер прибыли или число сотрудников, можно арендовать любое количество помещений, в том числе для торговли.
Также есть возможность подтвердить убытки бизнеса и не платить налог на прибыль или уменьшить его ставку, перенеся убыток на будущее.
Упрощенная система налогообложения
Именно эту систему налогообложения специалисты рекомендуют начинающим проектам с небольшим оборотом, так как она ориентирована на снижение налогового бремени и облегчение бухгалтерского учета — три налога (НДС, налог на прибыль/НДФЛ и налог имущество) заменяются одним. Также только одну декларацию нужно сдавать по итогам года.
Отличительная особенность системы — работающие по УСН могут сами выбрать объект налогообложения, и их решение определит ставку:
- 6%, если объектом налогообложения выступают доходы (УСН "Доходы");
- 15%, если налогом облагаются доходы минус расходы (УСН "Доходы минус расходы").
При этом в первом случае региональные власти могут снизить ее до 1%, а во втором до 5%. Узнать, какая именно ставка действует в вашем регионе, можно в налоговой инспекции по месту регистрации.
Понять, какая разновидность УСН выгоднее в конкретном случае, поможет простая формула: Доходы*6% = (Доходы – Расходы)*15%
Из нее следует, что если расходы превышают 60% от доходов, то выгоднее будет использовать вариант УСН "Доходы минус расходы". В противном случае специалисты рекомендуют УСН "Доходы".
Работать с УСН могут как компании, так и ИП, но с ограничениями.
По виду деятельности: применять УСН не могут банки, ломбарды, страховщики, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), инвестфонды, микрофинансовые организации (МФО), профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, продающие алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары, нотариусы и т.д.
По числу работников: их должно быть не более 100 человек.
По наличию филиалов: для применения УСН у компании их быть не должно.
По участию других организаций: компания не может работать по УСН, если доля других организаций в ее уставном капитале составляет больше 25%.
По экономическому весу: остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей. Но здесь учитывается только имущество, которое при покупке стоило 100 тыс. рублей и больше.
При этом, даже если изначально компания соответствовала всем этим условиям, но позже перестала это делать — например, увеличила штат, то ей придется перейти на ОСН.
В режиме УСН "Доход" налог можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, а при УСН "Доходы минус расходы" их можно учесть при расчете налоговой базы.
Но при этом в отличие от ОСН наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера налога — 1% от полученных доходов.
Единый сельскохозяйственный налог
Так же как и УСН, заменяет несколько налогов одним, ставка которого составляет 6% и рассчитывается на налоговую базу "доходы минус расходы". Закон разрешает регионам уменьшать ставку до 0%.
Применять льготный режим вправе, что очевидно, сельхозпроизводители и рыболовецкие производства. С 2017 года в этот список вошли также компании и ИП, которые помогают сельхозпроизводителям выращивать растения и животных.
При этом для них действует жесткое требование по выручке — не менее 70% от нее должен составлять доход именно от сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, штат сотрудников рыбохозяйственных предприятий и ИП, применяющих ЕСХН, не должен превышать 300 человек.
ЕСХН позволяет применять упрощенный порядок ведения учета, совмещать его с другими режимами и не подразумевает минимального налога.
Патент
Суть этого льготного налогового режима заключается в получении специального документа — патента, который позволяет осуществлять определенные виды деятельности, но только в одном регионе. По большей части это оказание услуг — от стрижки, устного и письменного перевода до ремонта мебели и обуви и т.д. — и розничная торговля. Кроме того, патентом могут воспользоваться только ИП, у которых не более 15 сотрудников и чей доход в год не превышает 60 млн рублей.
Предприниматель самостоятельно выбирает, на какой период берет патент — от одного до 12 месяцев, но в пределах одного календарного года. Как правило, короткие сроки полезны, чтобы опробовать мелкий бизнес и выяснить, будет ли он пользоваться спросом.
Главные преимущества системы — простой и понятный расчет суммы налога, не нужно применять контрольно-кассовую технику при расчете наличными, не нужно подавать декларацию, но нужно вести специальную книгу учета доходов, чтобы удостовериться, что они не будут больше 60 млн рублей.
Особенность ПНС в том, что он не рассчитывается из реально получаемых доходов, а составляет 6% от потенциально возможного годового дохода (ПВГД) по выбранному виду деятельности. То есть оплачивать налог таким образом приходится авансом. Размер ПВГД определяют региональные законы, и потому патент на одну и ту же услугу в разных субъектах может стоить по-разному. Подсчитать, во сколько обойдется патент, можно в онлайн-калькуляторе Федеральной налоговой службы (ФНС).
Кроме того, налог нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов, но на них можно применять пониженные тарифы.
Единый налог на вмененный доход
Для юрлиц ЕНВД заменяет:
- налог на прибыль;
- налог на имущество;
- НДС.
Для ИП этот список во многом совпадает, только вместо налога на прибыль учитывается НДФЛ.
Так же как и с патентом, для расчета ЕНВД размер реально полученного дохода не имеет значения — государство рассчитывает, что, занимаясь разрешенным видом деятельности, вы зарабатываете (вмененный) доход. При этом он зависит от определенных физических показателей — количества работников, площади помещений, единиц транспорта и т.д., — к которым привязывают базовую доходность (условный доход в месяц на единицу физического показателя).
Например, если у вас магазин, то предполагается, что вы должны получать доход в 1800 рублей с квадратного метра торгового зала. То есть при площади 40 кв. м вмененный доход составит 72 000 рублей в месяц.
Сам ЕНВД равен 15% от вмененного дохода, при этом размер налога можно уменьшить на сумму страховых взносов.
Перечень видов деятельности, которыми можно заниматься по ЕНВД, сравнительно небольшой:
- розничная торговля;
- общественное питание;
- бытовые и ветеринарные услуги;
- ремонт, обслуживание, мойка и стоянка машин;
- распространение и/или размещение рекламы;
- аренда торговых мест, земельных участков;
- временное размещение и проживание;
- перевозка пассажиров и грузов.
Также есть ряд и других условий:
- у налогоплательщика должно быть не более 100 сотрудников;
- доля других организаций в уставном капитале компании не может быть больше 25%;
- деятельность не осуществляется по договорам простого товарищества или доверительного управления и т.д.
И что немаловажно — ЕНВД должен действовать на территории вашего муниципального образования.
Совмещение режимов
Нередко предприниматели работают по нескольким направлениям — например, торгуют в магазине и оказывают услуги по автоперевозке. Тогда режимы можно совмещать в разных сочетаниях: патент и УСН, ЕСХН и патент, в регионах, где действует ЕНВД, он может комбинироваться со всеми льготными режимами.
Но есть и исключения — очевидно, ОСН нельзя объединять ни с УСН, ни с ЕСХН. Между собой последние два тоже совместить не получится.
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Арина Раксина