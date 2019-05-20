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Как малому бизнесу платить налоги? Плюсы и минусы разных систем

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
ОСН, УСН, ЕСХН, ПСН и ЕНВД для российских предпринимателей — не загадочные аббревиатуры, а прямое указание, какой будет их налоговая нагрузка. ТАСС объясняет, что они значат

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в российской экономике по итогам 2017 года составила 21,9%. Такие данные опубликовал Росстат. В деньгах это выходит более 20 трлн рублей, подсчитали СМИ.

Всего, по данным на 10 апреля 2019 года, в России работало более 6,1 млн субъектов МСП — 3,6 млн индивидуальных предпринимателей (ИП) и 2,5 млн юридических лиц. При этом за минувший год это число выросло более чем на 100 тыс. проектов.

Но при открытии собственного бизнеса начинающие предприниматели в первую очередь сталкиваются с двумя вопросами: какую форму организации им выбрать и какой системой налогообложения пользоваться? А это очень важно, ведь налоги напрямую влияют на размер прибыли компании. Как правило, ответ зависит от вида деятельности и размеров организации.

ТАСС вместе с Департаментом экономической политики и развития города Москвы объясняет, как сделать правильный выбор.

Форма собственности

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Две самые распространенные формы бизнеса — это ИП и общество с ограниченной ответственностью (ООО). Чтобы понять, какая подходит именно вам, достаточно ответить на два простых вопроса:

  • вы будете единственным собственником бизнеса?
  • будете ли вы заниматься реализацией алкоголя?

Если больше одного учредителя или вы планируете заниматься алкоголем, то тогда выбор прост — ООО. В ИП собственником может выступать только одно частное лицо, которое к тому же не может продавать алкогольную продукцию.

Различия между ИП и ООО

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Одновременно с регистрацией формы предприниматель должен выбрать и систему налогообложения. Так, в Москве действует несколько режимов налогообложения, доступные для малого бизнеса:

  • общая налоговая система (ОСН);
  • упрощенная система налогообложения (УСН);
  • система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН);
  • патентная система налогообложения (патент, или ПСН).

Первыми тремя воспользоваться могут и юридические лица, и ИП, патентная система доступна только для ИП. А вот единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в столице не применяется с 2014 года.

Отличаются ООО и ИП и по другим пунктам. Например, для юридических лиц сложнее регистрация, а при банкротстве они отвечают по обязательствам только в рамках уставного капитала и могут продать бизнес. ИП же отвечает всем имуществом и еще пять лет после этого не может вести предпринимательскую деятельность, не получится у него и продать бизнес.

По-разному в этих двух формах ведется бухгалтерия и подсчитываются налоги. ООО должны вести бухгалтерский учет, ИП — нет. У ИП страховые взносы — фиксированные, хотя и меняются, если доход превышает 300 тыс. рублей. Штрафы по административным нарушениям для юридических лиц значительно выше, чем для ИП. Последние, впрочем, сталкиваются с ограничениями при получении кредитов и т.д.

Общая налоговая система

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Компании на ОСН платят:

  • налог на прибыль — 20%;
  • налог на добавленную стоимость (НДС) — 0%,10% или 20% (в зависимости от видов товаров);
  • налог на имущество — до 2,2%.

ИП на ОСН оплачивают:

  • налог на доходы физлиц (НДФЛ) — 13%;
  • НДС — 0%,10% или 20%;
  • налог на имущество — до 2%.

ОСН — система с самой высокой сложностью бухучета — без специалистов вести его практически невозможно, с большим количеством статей налогообложения, особыми требованиями к хранению отчетности и главное — с самой высокой налоговой нагрузкой.

Эксперты объясняют, что бизнес может оказаться на ОСН, если не отвечает требованиям и условиям льготных налоговых режимов, должен платить НДС, является льготником по налогу на прибыль или его собственники банально не знают о других системах налогообложения.

Из плюсов ОСН называют все то, что в льготных режимах становится препятствием, — нет ограничений на размер прибыли или число сотрудников, можно арендовать любое количество помещений, в том числе для торговли.

Также есть возможность подтвердить убытки бизнеса и не платить налог на прибыль или уменьшить его ставку, перенеся убыток на будущее.

Упрощенная система налогообложения

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Именно эту систему налогообложения специалисты рекомендуют начинающим проектам с небольшим оборотом, так как она ориентирована на снижение налогового бремени и облегчение бухгалтерского учета — три налога (НДС, налог на прибыль/НДФЛ и налог имущество) заменяются одним. Также только одну декларацию нужно сдавать по итогам года.

Отличительная особенность системы — работающие по УСН могут сами выбрать объект налогообложения, и их решение определит ставку:

  • 6%, если объектом налогообложения выступают доходы (УСН "Доходы");
  • 15%, если налогом облагаются доходы минус расходы (УСН "Доходы минус расходы").

При этом в первом случае региональные власти могут снизить ее до 1%, а во втором до 5%. Узнать, какая именно ставка действует в вашем регионе, можно в налоговой инспекции по месту регистрации.

Понять, какая разновидность УСН выгоднее в конкретном случае, поможет простая формула: Доходы*6% = (Доходы – Расходы)*15%

Из нее следует, что если расходы превышают 60% от доходов, то выгоднее будет использовать вариант УСН "Доходы минус расходы". В противном случае специалисты рекомендуют УСН "Доходы".

Работать с УСН могут как компании, так и ИП, но с ограничениями.

По виду деятельности: применять УСН не могут банки, ломбарды, страховщики, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), инвестфонды, микрофинансовые организации (МФО), профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, продающие алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары, нотариусы и т.д.

По числу работников: их должно быть не более 100 человек.

По наличию филиалов: для применения УСН у компании их быть не должно.

По участию других организаций: компания не может работать по УСН, если доля других организаций в ее уставном капитале составляет больше 25%.

По экономическому весу: остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей. Но здесь учитывается только имущество, которое при покупке стоило 100 тыс. рублей и больше.

При этом, даже если изначально компания соответствовала всем этим условиям, но позже перестала это делать — например, увеличила штат, то ей придется перейти на ОСН.

В режиме УСН "Доход" налог можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, а при УСН "Доходы минус расходы" их можно учесть при расчете налоговой базы.

Но при этом в отличие от ОСН наличие убытков не освобождает от уплаты минимального размера налога — 1% от полученных доходов.

Единый сельскохозяйственный налог

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Так же как и УСН, заменяет несколько налогов одним, ставка которого составляет 6% и рассчитывается на налоговую базу "доходы минус расходы". Закон разрешает регионам уменьшать ставку до 0%.

Применять льготный режим вправе, что очевидно, сельхозпроизводители и рыболовецкие производства. С 2017 года в этот список вошли также компании и ИП, которые помогают сельхозпроизводителям выращивать растения и животных.

При этом для них действует жесткое требование по выручке — не менее 70% от нее должен составлять доход именно от сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, штат сотрудников рыбохозяйственных предприятий и ИП, применяющих ЕСХН, не должен превышать 300 человек.

ЕСХН позволяет применять упрощенный порядок ведения учета, совмещать его с другими режимами и не подразумевает минимального налога.

Патент

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Суть этого льготного налогового режима заключается в получении специального документа — патента, который позволяет осуществлять определенные виды деятельности, но только в одном регионе. По большей части это оказание услуг — от стрижки, устного и письменного перевода до ремонта мебели и обуви и т.д. — и розничная торговля. Кроме того, патентом могут воспользоваться только ИП, у которых не более 15 сотрудников и чей доход в год не превышает 60 млн рублей.

Предприниматель самостоятельно выбирает, на какой период берет патент — от одного до 12 месяцев, но в пределах одного календарного года. Как правило, короткие сроки полезны, чтобы опробовать мелкий бизнес и выяснить, будет ли он пользоваться спросом.

Главные преимущества системы — простой и понятный расчет суммы налога, не нужно применять контрольно-кассовую технику при расчете наличными, не нужно подавать декларацию, но нужно вести специальную книгу учета доходов, чтобы удостовериться, что они не будут больше 60 млн рублей.

Особенность ПНС в том, что он не рассчитывается из реально получаемых доходов, а составляет 6% от потенциально возможного годового дохода (ПВГД) по выбранному виду деятельности. То есть оплачивать налог таким образом приходится авансом. Размер ПВГД определяют региональные законы, и потому патент на одну и ту же услугу в разных субъектах может стоить по-разному. Подсчитать, во сколько обойдется патент, можно в онлайн-калькуляторе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Кроме того, налог нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов, но на них можно применять пониженные тарифы.

Единый налог на вмененный доход

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Для юрлиц ЕНВД заменяет:

  • налог на прибыль; 
  • налог на имущество; 
  • НДС. 

Для ИП этот список во многом совпадает, только вместо налога на прибыль учитывается НДФЛ.

Так же как и с патентом, для расчета ЕНВД размер реально полученного дохода не имеет значения — государство рассчитывает, что, занимаясь разрешенным видом деятельности, вы зарабатываете (вмененный) доход. При этом он зависит от определенных физических показателей — количества работников, площади помещений, единиц транспорта и т.д., — к которым привязывают базовую доходность (условный доход в месяц на единицу физического показателя).

Например, если у вас магазин, то предполагается, что вы должны получать доход в 1800 рублей с квадратного метра торгового зала. То есть при площади 40 кв. м вмененный доход составит 72 000 рублей в месяц. 

Сам ЕНВД равен 15% от вмененного дохода, при этом размер налога можно уменьшить на сумму страховых взносов.

Перечень видов деятельности, которыми можно заниматься по ЕНВД, сравнительно небольшой: 

  • розничная торговля; 
  • общественное питание;
  • бытовые и ветеринарные услуги; 
  • ремонт, обслуживание, мойка и стоянка машин; 
  • распространение и/или размещение рекламы; 
  • аренда торговых мест, земельных участков; 
  • временное размещение и проживание; 
  • перевозка пассажиров и грузов.

Также есть ряд и других условий:

  • у налогоплательщика должно быть не более 100 сотрудников;
  • доля других организаций в уставном капитале компании не может быть больше 25%;
  • деятельность не осуществляется по договорам простого товарищества или доверительного управления и т.д. 

И что немаловажно — ЕНВД должен действовать на территории вашего муниципального образования.

Совмещение режимов

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Нередко предприниматели работают по нескольким направлениям — например, торгуют в магазине и оказывают услуги по автоперевозке. Тогда режимы можно совмещать в разных сочетаниях: патент и УСН, ЕСХН и патент, в регионах, где действует ЕНВД, он может комбинироваться со всеми льготными режимами.

Но есть и исключения — очевидно, ОСН нельзя объединять ни с УСН, ни с ЕСХН. Между собой последние два тоже совместить не получится. 

Также можно воспользоваться онлайн-сервисом, пройти небольшой тест и узнать, какой налоговый режим подойдет именно вам.

Арина Раксина

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